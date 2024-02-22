Facilita la conclusione di un affare

SOLUZIONE: SENSALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Facilita la conclusione di un affare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Facilita la conclusione di un affare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sensale? Il sensale è colui che agisce come intermediario tra le parti, aiutando a portare a termine un accordo o una trattativa. La sua presenza rende più semplice e sicuro concludere un affare, facilitando le comunicazioni e le negoziazioni. Grazie alla sua esperienza e conoscenza del settore, contribuisce a raggiungere un risultato soddisfacente per entrambe le parti coinvolte.

In presenza della definizione "Facilita la conclusione di un affare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Facilita la conclusione di un affare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sensale:

S Savona E Empoli N Napoli S Savona A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Facilita la conclusione di un affare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

