Scatta con facilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scatta con facilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IROSO

Significato/Curiosita : Scatta con facilita

Coltelli a scatto, non è la presenza di una molla che facilità l'apertura, ma la modalità di apertura. a differenza dei coltelli a serramanico con apertura... Ippoterapia e, a tale scopo, si cerca di rivalutare i muli con progetti ad hoc. iroso, l'ultimo dei muli utilizzati dal corpo degli alpini, è morto nel 2019.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scatta con facilità : scatta; facilità; scatta per professione; Si scatta no spesso digitali; Riscatta re riabilitare; scatta per un nonnulla; Se si liberano scatta no; facilità di movimenti; Facilitano la ricerca ai lettori; Inserire un condotto che facilita la respirazione; Facilitare; Il tubo di stoffa a strisce bianche e rosse che, negli aeroporti, facilita la manovra di atterraggio;

Cerca altre Definizioni