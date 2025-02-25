Un cinto usato in medicina

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cinto usato in medicina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un cinto usato in medicina' è 'Erniario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERNIARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cinto usato in medicina" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cinto usato in medicina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Erniario? Un termine che si riferisce a un dispositivo utilizzato in campo medico per sostenere o rinforzare una parte del corpo. Viene impiegato principalmente per trattare o prevenire problemi legati a ernie, offrendo stabilità e protezione. Questo supporto può essere realizzato con materiali appropriati per garantire comfort e efficacia durante le attività quotidiane o il recupero.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un cinto usato in medicina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Erniario

In presenza della definizione "Un cinto usato in medicina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cinto usato in medicina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Erniario:

E Empoli R Roma N Napoli I Imola A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cinto usato in medicina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un sale del potassio usato in medicinaNastro trasparente usato in cucinaÈ usato dal barmanUn composto organico usato come indicatore di pHNastro di tessuto usato per rinforzare