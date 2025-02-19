Togliere la marcia

Home / Soluzioni Cruciverba / Togliere la marcia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Togliere la marcia' è 'Disinnestare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISINNESTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Togliere la marcia" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Togliere la marcia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Disinnestare? Quando si parla di disinnestare ci si riferisce all’atto di staccare o separare due parti che sono state precedentemente unite, come in un meccanismo o in un sistema di trasmissione. Questo processo permette di interrompere il collegamento tra due elementi, rendendo possibile la loro separazione o lo spostamento indipendente. Disinnestare è fondamentale in molte situazioni tecniche e pratiche, garantendo sicurezza e funzionalità. La capacità di intervenire in modo preciso su queste connessioni è essenziale per la manutenzione e la riparazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Togliere la marcia nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Disinnestare

In presenza della definizione "Togliere la marcia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Togliere la marcia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Disinnestare:

D Domodossola I Imola S Savona I Imola N Napoli N Napoli E Empoli S Savona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Togliere la marcia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Togliere... la marciaSolvente per togliere lo smaltoIn marcia dopo la primaAnnullare togliereUna marcia da autostrada