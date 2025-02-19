La Gandhi assassinata

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Gandhi assassinata' è 'Indira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIRA

Perché la soluzione è Indira? Indira, figura politica di grande rilievo, è ricordata per il suo ruolo di primo piano in India e per le decisioni che hanno segnato la storia del paese. La sua vita è stata segnata da successi e sfide, e la sua figura ha suscitato ammirazione e controversie. La sua tragica morte ha scosso l’opinione pubblica e lasciato un’impronta indelebile nel panorama politico internazionale. La sua eredità rimane un esempio di leadership e impegno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Gandhi assassinata". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La Gandhi assassinata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Indira

In presenza della definizione "La Gandhi assassinata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Gandhi assassinata" conferma che la soluzione 'Indira' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Indira

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Gandhi assassinata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Indira' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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