La della canna fuma parte ria che fuoriesce dal tetto nei cruciverba: la soluzione è Comignolo

Paola Cammarota | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La della canna fuma parte ria che fuoriesce dal tetto' è 'Comignolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMIGNOLO

Vuoi sapere di più su Comignolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Comignolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte della canna fumariaUna parte del tettoOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoFanno parte degli accessori dell autoHanno tutte un tetto

La definizione "La della canna fuma parte ria che fuoriesce dal tetto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Comignolo:
C Como
O Otranto
M Milano
I Imola
G Genova
N Napoli
O Otranto
L Livorno
O Otranto

