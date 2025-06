Parte della canna fumaria nei cruciverba: la soluzione è Comignolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte della canna fumaria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Parte della canna fumaria' è 'Comignolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMIGNOLO

Curiosità e Significato di Comignolo

La parola Comignolo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Comignolo.

Perché la soluzione è Comignolo? Il comignolo è la parte superiore di una canna fumaria, progettata per proteggere l'apertura dal vento, dalla pioggia e da eventuali detriti, assicurando una corretta dispersione dei fumi. Spesso decorativo, può essere realizzato in vari materiali e stili, aggiungendo carattere all'edificio. È un dettaglio fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico dei vapori, contribuendo anche all'estetica della facciata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Svetta sul tettoLa della canna fuma parte ria che fuoriesce dal tettoFanno parte degli accessori dell autoParte in casi critici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Comignolo

Se "Parte della canna fumaria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A G B O M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMBURGO" AMBURGO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.