Cresta montana

Home / Soluzioni Cruciverba / Cresta montana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cresta montana' è 'Crinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRINALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cresta montana" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cresta montana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Crinale? La crinale rappresenta la linea di massima elevazione lungo un rilievo montano, spesso visibile come un filo sottile che segna il confine tra due versanti. Questa cresta montana si distingue per la sua forma affilata e la sua posizione prominente, che permette di identificare facilmente i punti più alti di una catena montuosa. La crinale, quindi, indica il filo di cresta che corre lungo la cima di una montagna, formando un confine naturale tra i versanti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cresta montana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Crinale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cresta montana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cresta montana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Crinale:

C Como R Roma I Imola N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cresta montana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cresta lineare di un rilievo montuosoLa sommità dei versantiUn profilo di montiCambiano la cresta in frettaUno sportivo sulla cresta dell ondaCentro della comunità montana della Valle SerianaQuella montana è una pianta perenne officinaleUn satellite di Giove dedicato a una ninfa montana