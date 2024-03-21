Cambiano la cresta in fretta nei cruciverba: la soluzione è Ft

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Cambiano la cresta in fretta' è 'Ft'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FT

Curiosità e Significato di Ft

Approfondisci la parola di 2 lettere Ft: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cambiano vetro in ferroCambiano i colpi in soldiCambiano i salti in balziCambiano i tranci nei pranziCambiano tasca in sacca

Come si scrive la soluzione Ft

La definizione "Cambiano la cresta in fretta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 2 lettere della soluzione Ft:
F Firenze
T Torino

