Assegna il Nobel per la Letteratura nei cruciverba: la soluzione è Accademia Di Svezia

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Assegna il Nobel per la Letteratura' è 'Accademia Di Svezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCADEMIA DI SVEZIA

Curiosità e Significato di "Accademia Di Svezia"

Vuoi sapere di più su Accademia Di Svezia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 17 lettere nella pagina dedicata: Accademia Di Svezia.

Perché la soluzione è Accademia Di Svezia? L'Accademia di Svezia è un'istituzione prestigiosa, fondata nel 1786, che ha il compito di promuovere la lingua e la letteratura svedese. Ogni anno, è famosa per assegnare il Nobel per la Letteratura, un riconoscimento che celebra autori di tutto il mondo per il loro contributo straordinario alla scrittura. Questo premio non solo onora il talento individuale, ma sottolinea anche l'importanza della letteratura come forma d'arte che unisce le culture e le esperienze

Come si scrive la soluzione Accademia Di Svezia

Non riesci a risolvere la definizione "Assegna il Nobel per la Letteratura"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

S Savona

V Venezia

E Empoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

