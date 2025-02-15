Parlano tedesco nei cruciverba: la soluzione è Austriaci

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Parlano tedesco' è 'Austriaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTRIACI

Curiosità e Significato di Austriaci

Hai risolto il cruciverba con Austriaci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Austriaci.

Come si scrive la soluzione Austriaci

Se "Parlano tedesco" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A A N I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARIANI" ARIANI

