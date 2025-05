Tarde come lumache e tartarughe nei cruciverba: la soluzione è Lente

Home / Soluzioni Cruciverba / Tarde come lumache e tartarughe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tarde come lumache e tartarughe' è 'Lente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENTE

Curiosità e Significato di "Lente"

La parola Lente è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lente.

La parola lente indica una qualità di movimento o di attività che è particolarmente lenta. Questo termine viene comunemente utilizzato per descrivere persone o situazioni che progrediscono a un ritmo moderato o ritardato, simile a quello di lumache o tartarughe, notoriamente noti per la loro lentezza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vetro da occhialiIngrandisce gli oggettiStrumento ottico trasparenteNon lo sono coloro che imitano le tartarugheLumache con la conchigliaTarde vespertine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Lente

Se "Tarde come lumache e tartarughe" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P U C C S I O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSPICUO" COSPICUO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.