Significato della soluzione per: Ingrandisce gli oggetti

Grazie a questa proprietà può formare immagini reali o virtuali, di oggetti. Normalmente è realizzata in vetro o in materiali plastici trasparenti. Una lente (der. lens, lentis, "lenticchia") è il principale elemento ottico con proprietà di concentrare o di far divergere i raggi di luce. Esistono anche dispositivi analoghi, che operano su altre bande dello spettro elettromagnetico o altre forme di radiazione, comunque chiamati lenti. del lat.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: lente f pl . plurale di lenta. Sostantivo: lente ( approfondimento) f sing (pl.: lenti) . (fisica) oggetto di vetro o cristallo, che costituisce un sistema ottico, limitato da due superfici di cui almeno una curva. Sillabazione: lèn | te. Pronuncia: IPA: /'lnte/ . Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi lento. (sostantivo) dal latino lens ossia "lenticchia".