Un ufficiale superiore

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un ufficiale superiore' è 'Tenente Colonnello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENENTE COLONNELLO

Perché la soluzione è Tenente Colonnello? Il tenente colonnello rappresenta un ufficiale superiore all’interno dell’esercito o di altre forze armate. Questa figura militare occupa una posizione di responsabilità significativa, spesso comandando unità di dimensioni considerevoli o ricoprendo ruoli di staff di alto livello. La sua funzione richiede competenze strategiche e capacità di leadership, rappresentando un punto di collegamento tra gli ufficiali di grado inferiore e quelli di grado più elevato. La sua presenza è fondamentale per l’efficacia delle operazioni militari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficiale superiore". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un ufficiale superiore nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Tenente Colonnello

In presenza della definizione "Un ufficiale superiore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficiale superiore" conferma che la soluzione 'Tenente Colonnello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Tenente Colonnello

T Torino E Empoli N Napoli E Empoli N Napoli T Torino E Empoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficiale superiore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenente Colonnello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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