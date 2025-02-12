Un ufficiale superiore
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un ufficiale superiore' è 'Tenente Colonnello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TENENTE COLONNELLO
Perché la soluzione è Tenente Colonnello? Il tenente colonnello rappresenta un ufficiale superiore all’interno dell’esercito o di altre forze armate. Questa figura militare occupa una posizione di responsabilità significativa, spesso comandando unità di dimensioni considerevoli o ricoprendo ruoli di staff di alto livello. La sua funzione richiede competenze strategiche e capacità di leadership, rappresentando un punto di collegamento tra gli ufficiali di grado inferiore e quelli di grado più elevato. La sua presenza è fondamentale per l’efficacia delle operazioni militari.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficiale superiore". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Un ufficiale superiore nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Tenente Colonnello
In presenza della definizione "Un ufficiale superiore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficiale superiore" conferma che la soluzione 'Tenente Colonnello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Tenente Colonnello
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficiale superiore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenente Colonnello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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