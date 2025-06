Sono proverbiali per le loro promesse non mantenute nei cruciverba: la soluzione è Marinai

MARINAI

Curiosità e Significato di "Marinai"

Hai risolto il cruciverba con Marinai? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Marinai.

Perché la soluzione è Marinai? I marinai sono noti per le loro promesse non sempre affidabili, diventando simbolo di persone che spesso promettono molto ma mantengono poco. Questa espressione li rende proverbiali, rappresentando un’immagine diffusa di chi dice una cosa e ne fa un’altra. In breve, si tratta di figure che, pur promettendo il mondo, raramente rispettano i propri impegni.

Come si scrive la soluzione Marinai

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono proverbiali per le loro promesse non mantenute", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

