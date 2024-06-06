Sono abili e veloci nel fare i nodi

SOLUZIONE: MARINAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono abili e veloci nel fare i nodi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono abili e veloci nel fare i nodi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Marinai? I marinai sono esperti nel legare e sciogliere i nodi rapidamente, un'abilità fondamentale per gestire le vele e le corde in mare. La loro destrezza permette di affrontare le situazioni di emergenza senza perdere tempo, garantendo la sicurezza dell'equipaggio e del mezzo. La loro esperienza si traduce in una capacità di lavorare con agilità e precisione, rendendoli indispensabili in ogni operazione nautica.

La soluzione associata alla definizione "Sono abili e veloci nel fare i nodi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono abili e veloci nel fare i nodi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marinai:

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono abili e veloci nel fare i nodi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

