Sono proverbiali quelle da orbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono proverbiali quelle da orbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOTTE

Significato/Curiosita : Sono proverbiali quelle da orbi

L'austria sarà l'ultima (a sopravvivere) al mondo (la) austriae est imperare orbi universo: spetta all'austria governare il mondo (la) augustus est iustitiae... Una botte (dal latino tardo buttis, "vasetto") è un contenitore fatto di legno (raramente di metallo o di materiali sintetici) costituito da doghe cerchiate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

