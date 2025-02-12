Pezzi di canadese

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pezzi di canadese' è 'Teli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELI

Perché la soluzione è Teli? I teli sono pezzi di canadese utilizzati principalmente nel settore edilizio e agricolo. Questi materiali sono realizzati con tessuti resistenti o plastificati, ideali per coprire, proteggere o segregare superfici e oggetti. La loro versatilità permette di impiegarli in molteplici contesti, dalla copertura di attrezzature all’isolamento di ambienti. La loro funzione principale è quella di creare barriere efficaci contro agenti atmosferici o contaminazioni, garantendo così la conservazione e la protezione dei materiali sottostanti.

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Pezzi di canadese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Teli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pezzi di canadese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pezzi di canadese
  • Risposta: TELI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Teli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pezzi di canadese". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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