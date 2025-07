Pareti a picco nei cruciverba: la soluzione è Rupi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pareti a picco' è 'Rupi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUPI

Curiosità e Significato di Rupi

Vuoi sapere di più su Rupi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Rupi.

Perché la soluzione è Rupi? Pareti a picco si riferisce a pareti verticali o scoscese, come quelle di un burrone o di una scogliera. La soluzione RUPI deriva da queste pareti ripide e affacciate sul vuoto, spesso trovate in ambienti naturali o in escursioni. Un termine che evoca imprevedibilità e natura selvaggia, perfetto per descrivere luoghi mozzafiato e pieni di fascino.

Come si scrive la soluzione Rupi

La definizione "Pareti a picco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

U Udine

P Padova

I Imola

