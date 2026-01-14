Colati a picco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colati a picco' è 'Inabissati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INABISSATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colati a picco" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colati a picco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Inabissati? Gli oggetti o le persone che sembrano scomparire sotto la superficie dell'acqua, come se fossero sprofondati, sono descritti come inabissati. Questa parola richiama l'immagine di qualcosa che si perde nel fondo di un mare o di un lago, dando l'idea di profondo e invisibile. Quando qualcosa è completamente immerso e non visibile più, si dice che è inabissato, come un relitto o una creatura scomparsa nelle profondità.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Colati a picco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colati a picco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Inabissati:

I Imola N Napoli A Ancona B Bologna I Imola S Savona S Savona A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colati a picco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

