Cetacei molto voraci nei cruciverba: la soluzione è Orche

Alessia Mogavero | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cetacei molto voraci' è 'Orche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORCHE

La soluzione Orche di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Feroci e voraci cetaceiMolto in FranciaMolto gustosiLe piante più voraciMolto redditizia

Soluzione Cetacei molto voraci - Orche

Hai trovato la definizione "Cetacei molto voraci" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Orche:
O Otranto
R Roma
C Como
H Hotel
E Empoli

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.