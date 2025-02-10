Le sostanze come l ambra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le sostanze come l ambra' è 'Resine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le sostanze come l ambra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le sostanze come l ambra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Resine? Le resine sono sostanze organiche di origine naturale, caratterizzate dalla consistenza gelatinosa o solida e dalla loro capacità di indurirsi nel tempo. Si formano attraverso processi di secrezione di alcune piante, come gli alberi, o dall'estrazione di fluidi solidificati. Queste sostanze sono spesso utilizzate nella produzione di profumi, incensi e vernici grazie alle loro proprietà aromatiche e protettive. La loro presenza si riconosce anche come un residuo che si accumula sulle cortecce degli alberi.

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Le sostanze come l ambra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Resine

Se la definizione "Le sostanze come l ambra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le sostanze come l ambra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Resine:

R Roma E Empoli S Savona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le sostanze come l ambra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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