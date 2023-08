Sostanze colloidali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze colloidali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RESINE

Significato/Curiosita : Sostanze colloidali

Però insufficiente in quanto una stessa sostanza può dar luogo a soluzioni colloidali in acqua e non colloidali con altri solventi. per tale motivo si... Contribuiscono ad aumentare la rigidità e la resistenza al calore delle resine. le resine epossidiche sono dotate di caratteristiche fisiche superiori e tempi...