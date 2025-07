Possono sfuggire all attore nei cruciverba: la soluzione è Papere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Possono sfuggire all attore' è 'Papere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPERE

Curiosità e Significato di Papere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Papere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Papere? Le papere sono errori o svarioni, spesso legati a confusione o distrazione. Il termine deriva dall'omonima specie di anatra, simbolo di goffaggine. Quindi, quando si dice che qualcosa può sfuggire all’attore, si intende che può sfuggire anche alle sue papere, ovvero agli sbagli che può commettere. Un modo simpatico per sottolineare le inevitabili ingenuità o dimenticanze di chi agisce.

Come si scrive la soluzione Papere

La definizione "Possono sfuggire all attore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S E T G E R Mostra soluzione



