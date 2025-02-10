La parte tagliente di un arma

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La parte tagliente di un arma' è 'Lama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAMA

Perché la soluzione è Lama? La lama è la parte di un'arma progettata per tagliare o penetrare, caratterizzata da un bordo affilato e resistente. Essa rappresenta l'elemento principale che permette di esercitare l'azione desiderata, come nel caso di coltelli, spade o forbici. La sua forma e la qualità del materiale influiscono sull'efficacia e sulla sicurezza durante l'uso. La lama, dunque, svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di strumenti e armi, distinguendosi per la sua capacità di penetrare e tagliare con precisione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte tagliente di un arma". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La parte tagliente di un arma nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lama

La soluzione associata alla definizione "La parte tagliente di un arma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte tagliente di un arma" conferma che la soluzione 'Lama' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lama

L Livorno A Ancona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte tagliente di un arma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lama' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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