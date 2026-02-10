Viene allevato in Perù

Home / Soluzioni Cruciverba / Viene allevato in Perù

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Viene allevato in Perù' è 'Lama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAMA

Perché la soluzione è Lama? L'animale noto per il suo pelo folto e le lunghe orecchie è originario delle Ande peruviane. Viene spesso utilizzato per il trasporto di carichi o come animale da lana. La sua resistenza alle alte quote e il suo adattamento alle condizioni montane lo rendono simbolo di alcune regioni del Sud America. È un animale sociale, che vive in gruppi e ha un carattere tranquillo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viene allevato in Perù" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene allevato in Perù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Viene allevato in Perù nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lama

Se la definizione "Viene allevato in Perù" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene allevato in Perù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lama:

L Livorno A Ancona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene allevato in Perù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Nobel per la pace 1989La Sua Santità buddistaRisiedeva nel PotalaIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreViene sepolto Vivo con AidaViene utilizzata per la produzione di candeleCosì viene anche detta l AfricaQuello nuovo si conia in Perù