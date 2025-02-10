Meschine dolenti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Meschine dolenti' è 'Grame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAME

Perché la soluzione è Grame? La parola grame si riferisce a un senso di dolore o fastidio, spesso legato a una condizione fisica o emotiva. Essa indica uno stato di malessere che può essere lieve o più intenso, accompagnato da una sensazione di disagio. La voce viene usata per descrivere questa condizione di sofferenza, che coinvolge sia aspetti fisici sia emotivi, rendendo comprensibile il disagio di chi la prova. La comprensione del termine aiuta a identificare situazioni di malessere leggero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Meschine dolenti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Meschine dolenti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Grame

In presenza della definizione "Meschine dolenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Meschine dolenti" conferma che la soluzione 'Grame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Grame

G Genova R Roma A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Meschine dolenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Grame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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