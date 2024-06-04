Quelle dolenti sono gravi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle dolenti sono gravi' è 'Note'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTE

Perchè la soluzione è Note? Le note dolenti sono spesso un segnale di problemi più profondi. Quando il dolore si fa intenso, può indicare che qualcosa non va nel corpo o nella mente. Ascoltare attentamente queste sensazioni aiuta a capire quando è il momento di cercare aiuto o di prendersi cura di sé. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quelle dolenti sono gravi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Note

Quando la definizione "Quelle dolenti sono gravi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Note'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quelle dolenti sono gravi

Quelle dolenti sono gravi Risposta: NOTE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto T Torino E Empoli

La soluzione 'Note' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelle dolenti sono gravi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.