Quelle dolenti sono gravi

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle dolenti sono gravi' è 'Note'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTE

Perchè la soluzione è Note? Le note dolenti sono spesso un segnale di problemi più profondi. Quando il dolore si fa intenso, può indicare che qualcosa non va nel corpo o nella mente. Ascoltare attentamente queste sensazioni aiuta a capire quando è il momento di cercare aiuto o di prendersi cura di sé. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quelle dolenti sono gravi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Note

Quando la definizione "Quelle dolenti sono gravi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Note'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quelle dolenti sono gravi
  • Risposta: NOTE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
O Otranto
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Note' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelle dolenti sono gravi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con dolenti: Meschine dolenti 

Con gravi: Vortice che causa gravi danni 