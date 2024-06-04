Quelle dolenti sono gravi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle dolenti sono gravi' è 'Note'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOTE
Perchè la soluzione è Note? Le note dolenti sono spesso un segnale di problemi più profondi. Quando il dolore si fa intenso, può indicare che qualcosa non va nel corpo o nella mente. Ascoltare attentamente queste sensazioni aiuta a capire quando è il momento di cercare aiuto o di prendersi cura di sé. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quelle dolenti sono gravi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Note
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quelle dolenti sono gravi
- Risposta: NOTE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Note' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelle dolenti sono gravi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con quelle: Quelle delle comparse teatrali sono di latta
Con dolenti: Meschine dolenti
Con gravi: Vortice che causa gravi danni