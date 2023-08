Le dolenti note del poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le dolenti note del poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LAI

Significato/Curiosita : Le dolenti note del poeta

Contemporaneo del poeta pubblicate per la prima volta (...) da francesco selmi con riscontri di altri antichi commenti editi ed inediti e note filologiche... Grande serietà, a un certo punto i miei giochi li hanno chiamati arte.» maria lai (ulassai, 27 settembre 1919 – cardedu, 16 aprile 2013) è stata un'artista... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le dolenti note del poeta : dolenti; note; poeta; Svogliati indolenti ; Indolenti , svogliati; I fraudolenti accordi elettorali; Abulici. indolenti ; Apatici e indolenti ; Dotati di note vole intelligenza e acume; Tale è uno strumento dalle note sbagliate; Le note navi da guerra greche del periodo classico; L artista scelto per le banconote da 500000 lire; Arco : ocra = enote ca : x; Il poeta aretino di Bacco in Toscana; I per il poeta Belli; La freccia del poeta ; Profonda per il poeta ; Andati con il poeta ;

