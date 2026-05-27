Ritiri di sangue o di soldi

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ritiri di sangue o di soldi' è 'Prelievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRELIEVI

Perchè la soluzione è Prelievi? I prelievi sono operazioni in cui si rimuove sangue o denaro, spesso per controlli medici o per gestire finanze. Sono momenti di attenzione e cura, necessari per monitorare la salute o per organizzare meglio le proprie risorse economiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ritiri di sangue o di soldi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prelievi

Per risolvere la definizione "Ritiri di sangue o di soldi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prelievi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ritiri di sangue o di soldi
  • Risposta: PRELIEVI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
L Livorno
I Imola
E Empoli
V Venezia
I Imola

La soluzione 'Prelievi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ritiri di sangue o di soldi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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