Ritiri di sangue o di soldi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ritiri di sangue o di soldi' è 'Prelievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRELIEVI
Perchè la soluzione è Prelievi? I prelievi sono operazioni in cui si rimuove sangue o denaro, spesso per controlli medici o per gestire finanze. Sono momenti di attenzione e cura, necessari per monitorare la salute o per organizzare meglio le proprie risorse economiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ritiri di sangue o di soldi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prelievi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ritiri di sangue o di soldi
- Risposta: PRELIEVI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Prelievi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ritiri di sangue o di soldi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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