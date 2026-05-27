Ritiri di sangue o di soldi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ritiri di sangue o di soldi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ritiri di sangue o di soldi' è 'Prelievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRELIEVI

Perchè la soluzione è Prelievi? I prelievi sono operazioni in cui si rimuove sangue o denaro, spesso per controlli medici o per gestire finanze. Sono momenti di attenzione e cura, necessari per monitorare la salute o per organizzare meglio le proprie risorse economiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Prelievi' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ritiri di sangue o di soldi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prelievi

Per risolvere la definizione "Ritiri di sangue o di soldi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prelievi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ritiri di sangue o di soldi

Ritiri di sangue o di soldi Risposta: PRELIEVI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova R Roma E Empoli L Livorno I Imola E Empoli V Venezia I Imola

La soluzione 'Prelievi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ritiri di sangue o di soldi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.