È una operazione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È una operazione' è 'Addizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADDIZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È una operazione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È una operazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Addizione? L'addizione rappresenta un'operazione matematica fondamentale che consiste nel combinare due o più numeri per ottenere un totale. Essa permette di sommare quantità diverse, trovando la somma complessiva. Nell'ambito delle operazioni aritmetiche, l'addizione è essenziale per calcolare somme di valori e risolvere problemi matematici. La sua applicazione si estende anche in situazioni quotidiane, come il conteggio di oggetti o il calcolo del totale in una spesa. L'addizione è una delle più semplici e utilizzate operazioni numeriche.

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È una operazione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Addizione

La soluzione associata alla definizione "È una operazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È una operazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Addizione:

A Ancona D Domodossola D Domodossola I Imola Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È una operazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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