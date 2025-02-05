Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze' è 'Miler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILER

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Perché la soluzione è Miler? Un Miler è un cavallo che si distingue per la sua capacità di affrontare corse di breve durata con grande velocità e agilità. La sua struttura fisica e le sue caratteristiche muscolari sono ottimizzate per raggiungere elevate velocità in pochi tratti, rendendolo ideale per competizioni di sprint. La sua abilità nel mantenere un ritmo sostenuto su distanze contenute lo rende un protagonista nelle gare di velocità, dove la rapidità e la potenza sono fondamentali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Miler

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze" conferma che la soluzione 'Miler' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Miler

M Milano I Imola L Livorno E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nell ippica il cavallo abile a correre su brevi distanze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Miler' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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