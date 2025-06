Svantaggio nell ippica nei cruciverba: la soluzione è Handicap

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Svantaggio nell ippica' è 'Handicap'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HANDICAP

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Handicap, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Handicap? In ippica, handicap indica una condizione di svantaggio o penalizzazione assegnata a un cavallo per rendere le corse più equilibrate. L’obiettivo è mettere in difficoltà i migliori, creando gare più emozionanti e competitive. È un sistema che mira a garantire pari opportunità tra i partecipanti, rendendo ogni corsa imprevedibile e avvincente.

H Hotel

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

P Padova

