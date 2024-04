La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un torero che entra nell arena a cavallo. PICADOR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il picador è una delle figure fondamentali della corrida de toros. Si tratta di un cavaliere montato su un caballo de picar, un cavallo pesante e di grandi dimensioni, specificamente addestrato e bardato in maniera caratteristica. Il suo compito è quello di preparare il toro durante il tercio de varas perché il torero possa affrontarlo nelle fasi successive. Ciò consiste principalmente nel provocarne le cariche, conficcandogli nel contempo la punta di 9 cm di lunghezza della vara de picar, una particolare picca lunga 2 metri e 80 centimetri, con il manico impercettibilmente ricurvo in legno di frassino, nei muscoli del collo, per far sì che ...

picador m inv

cavaliere munito di picca che nella corrida deve colpire il toro

Sillabazione

pi | ca | dor

Pronuncia

IPA: /pika'dr/

Etimologia / Derivazione

