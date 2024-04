La Soluzione ♚ Un natante con due chiglie

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CATAMARANO

Curiosità su Un natante con due chiglie: La barca a chiglia (in inglese keelboat) è una categoria di natante, solitamente a vela, dotata di una chiglia per la navigazione. in questo si differenzia... Il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento chiamata ponte. I catamarani sfruttano la riduzione della resistenza al moto che si realizza, per le carene dislocanti (cioè il cui sostentamento/galleggiamento è garantito dalla spinta idrostatica e non da effetti idrodinamici) veloci, attraverso carene filanti di elevato allungamento cioè con la lunghezza accentuata rispetto a larghezza ed immersione. Il carico trasportato generalmente si trova sia all'interno dei due scafi che sul ponte di collegamento dei due scafi. I catamarani, in Occidente, sono ...

