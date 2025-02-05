Lima grossolana

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lima grossolana' è 'Raspa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASPA

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Perché la soluzione è Raspa? Una raspa è uno strumento utilizzato per modellare e rifinire materiali come il legno, il metallo o la pietra. La sua superficie ruvida permette di rimuovere grandi quantità di materiale in modo rapido e efficace, rendendola ideale per lavori di lavorazione e preparazione delle superfici. Questa utensile si distingue per la sua forma e per le dentature robuste che facilitano l'azione di raspa, creando una superficie più liscia e uniforme. La raspa è fondamentale nei processi di lavorazione manuale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lima grossolana". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lima grossolana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Raspa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lima grossolana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lima grossolana" conferma che la soluzione 'Raspa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Raspa

R Roma A Ancona S Savona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lima grossolana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Raspa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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