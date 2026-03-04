Uno strumento usato per raschiare le botti

SOLUZIONE: RASPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno strumento usato per raschiare le botti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno strumento usato per raschiare le botti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Raspa? Una raspa è un attrezzo con una superficie abrasiva, progettato per rimuovere parti di materiale o modellare superfici dure. Viene impiegata in vari lavori di falegnameria e lavorazione dei metalli, ma ha un ruolo fondamentale anche nel mantenimento di oggetti come le botti. In questi contesti, permette di eliminare residui o incrostazioni, facilitando la pulizia e la preparazione delle superfici. La sua funzione è essenziale per garantire la qualità del risultato finale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno strumento usato per raschiare le botti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno strumento usato per raschiare le botti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Raspa:

R Roma A Ancona S Savona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno strumento usato per raschiare le botti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

