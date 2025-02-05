Era la nave di Nelson

SOLUZIONE: VICTORY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era la nave di Nelson" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la nave di Nelson". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Victory? La parola evoca la celebre imbarcazione comandata dall'ammiraglio Nelson durante una storica battaglia navale. Questo nome è associato a vittoria e trionfo, simbolo di successo in battaglie marittime. La nave rappresenta un'epoca di eroismo e di imprese militari memorabili, diventando un simbolo di orgoglio e di vittoria per la Marina britannica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Era la nave di Nelson" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la nave di Nelson" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Victory:

V Venezia I Imola C Como T Torino O Otranto R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la nave di Nelson" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

