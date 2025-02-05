Ambiente biologico di ridotta estensione nei cruciverba: la soluzione è Microhabitat
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Ambiente biologico di ridotta estensione' è 'Microhabitat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MICROHABITAT
Curiosità e Significato di Microhabitat
Non fermarti alla soluzione! Conosci Microhabitat più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Microhabitat.
Come si scrive la soluzione Microhabitat
Stai cercando la risposta alla definizione "Ambiente biologico di ridotta estensione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 12 lettere della soluzione Microhabitat:
