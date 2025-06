Sconvolto in viso inebetito nei cruciverba: la soluzione è Stralunato

Home / Soluzioni Cruciverba / Sconvolto in viso inebetito

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sconvolto in viso inebetito' è 'Stralunato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRALUNATO

Curiosità e Significato di "Stralunato"

Hai risolto il cruciverba con Stralunato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Stralunato.

Perché la soluzione è Stralunato? Stralunato descrive un volto sbarrato, con gli occhi spalancati e sguardo perso, come se fosse assorto o stupito. È un termine che esprime sorpresa, smarrimento o incredulità, spesso associato a un'espressione di confusione o meraviglia. Quando qualcuno appare sconvolto in viso, si può dire che è stralunato, catturando perfettamente quella sensazione di spaesamento che traspare dal volto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cosi è chi ha gli occhi spalancati per l emozioneGuardare uno in non a viso apertoSegnato in viso dall etàLavarsi il viso quando si è accaldati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stralunato

Hai trovato la definizione "Sconvolto in viso inebetito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

U Udine

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A R C C E A G N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TACCAGNERIA" TACCAGNERIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.