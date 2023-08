Cosi è chi ha gli occhi spalancati per l emozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è chi ha gli occhi spalancati per l emozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STRALUNATO

Significato/Curiosita : Cosi e chi ha gli occhi spalancati per l emozione

gli occhi, invece, si presentano spalancati, con la palpebra inferiore rilassata e la palpebra superiore sollevata. bisogna notare che nell'emozione di... Broadway (tonight, over the rainbow, summertime, out here on my own), stralunato recital, una sorta di raccolta dove la cantante propone dal vivo le sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

