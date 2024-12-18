Piacevolmente faceto

SOLUZIONE: LEPIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piacevolmente faceto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piacevolmente faceto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lepido? Lepido descrive un atteggiamento leggero e scherzoso, che tende a suscitare il sorriso e a creare un'atmosfera di allegria. È caratterizzato da un tocco di umorismo che rende le conversazioni o i comportamenti piacevoli e spensierati. Questa qualità aiuta a rompere il ghiaccio e a rendere più rilassante l'ambiente, invitando gli altri a condividere momenti di gioia e leggerezza.

In presenza della definizione "Piacevolmente faceto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piacevolmente faceto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lepido:

L Livorno E Empoli P Padova I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piacevolmente faceto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

