Lo è una rappresentazione tra il serio e il faceto - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : TRAGICOMICA

Significato/Curiosita : Lo e una rappresentazione tra il serio e il faceto

Diceva tra il serio e il faceto: "anche per oggi non si vola". lo spettacolo ottiene un grande successo, tanto che nella stagione teatrale successiva lo spettacolo... Fumoeinchiostro.blogspot.it ^ "la profezia dell'armadillo": l'autobiografia tragicomica a fumetti torna in una nuova edizione, su cultura.panorama.it. url consultato...