Significato della soluzione per: Di aspetto piacevolmente proporzionato

Aggettivo

armonioso m sing

che provoca armonia Quella musica è armoniosa

Sillabazione

ar | mo | niò | so

Etimologia / Derivazione

deriva da armonia

Sinonimi

Il viso dell' EROLINDA

soave, dolce

( per estensione ) equilibrato, euritmico

equilibrato, euritmico (di suono, voce, lingua) armonico, euritmico, eufonico, melodioso, intonato, musicale

armonico, euritmico, eufonico, melodioso, intonato, musicale (senso figurato) (di struttura, forme, colori) bello, proporzionato, ordinato, equilibrato, simmetrico, plastico

Contrari

dissonante, cacofonico, stridente

(di suono, voce, lingua) disarmonico, stonato

disarmonico, stonato (senso figurato) (di struttura, forme, colori) brutto, sproporzionato, asimmetrico

Termini correlati