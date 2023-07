Sparge il suo profumo nell agrumeto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sparge il suo profumo nell agrumeto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZAGARA

Significato/Curiosità : Sparge il suo profumo nell agrumeto

La zagara è il fiore del limone, dell'arancio e di altri agrumi. Questo fiore è noto per il suo profumo delicato e fragrante. Quando fiorisce, la zagara diffonde il suo aroma dolce e invitante nell'agrumeto circostante. Il suo profumo è caratterizzato da note floreali e agrumate, che evocano una sensazione di freschezza e vitalità. La zagara è spesso utilizzata in profumeria, cosmetica e nella creazione di profumi e oli essenziali. Il suo profumo distintivo incanta i sensi e crea un'atmosfera piacevole e rilassante. La zagara rappresenta anche un simbolo di rigenerazione e vitalità nella natura, segnando l'arrivo della primavera e la promessa di frutti succosi e profumati che seguiranno.

