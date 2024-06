Profuma la biancheria

: 1753 è un genere di piante spermatofite dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae, dall'aspetto di piccole erbacee annuali o perenni dalla tipica infiorescenza a spiga. È l'unico genere della tribù Lavanduleae Caruel, 1884. . Lavandula L.

Italiano: Sostantivo: lavanda f sing (pl.: lavande) . (raro) l'azione del lavare. (botanica) pianta. (per estensione) profumo ottenuto dai fiori dell'omonima pianta. (chimica) (farmacologia) estratto profumato che si ricava dalla distillazione dei fiori di lavanda. (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: la | vàn | da. Pronuncia: IPA: /la'vanda/ . Etimologia / Derivazione: dal latino lavanda, nominativo femminile del gerundivo (lavandus) del verbo lavo, "lavare"; come nome di pianta, forse derivato da tale accezione, perché anticamente si usava profumare con questi fiori l'acqua utilizzata per lavarsi .