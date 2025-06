58 Propria dell emulazione di qualcuno nei cruciverba: la soluzione è Imitativa

IMITATIVA

Curiosità e Significato di "Imitativa"

Perché la soluzione è Imitativa? Imitativa descrive tutto ciò che tende a riprodurre lo stile, i comportamenti o le caratteristiche di qualcun altro. È spesso usata per indicare un atteggiamento o un'opera che cerca di emulare o replicare qualcuno, senza originalità. Questa parola evidenzia un atteggiamento di imitazione, talvolta positivo, altre volte meno, a seconda del contesto. La capacità di essere imitativa può essere anche un trampolino verso l'originalità, se ben gestita.

Come si scrive la soluzione Imitativa

La definizione "58 Propria dell emulazione di qualcuno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

