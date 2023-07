La qualità propria di ciò che è dell Urbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La qualità propria di ciò che è dell Urbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROMANITA

Significato/Curiosita : La qualita propria di cio che e dell urbe

Stessi e per i loro successori, ché in mezzo a loro potesse crescere un simile potere.» (livio, ab urbe condita libri, i, 9.) la gioventù romana non la prese... Ovvero i mores come usi e costumi, e i mores come valori della pristina romanità, secondo ennio elementi fondanti della civiltà romana. in questo periodo...