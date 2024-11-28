Tipo di vernici

SOLUZIONE: SMALTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di vernici" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di vernici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Smalti? Gli smalti sono sostanze utilizzate per proteggere e decorare superfici, conferendo un aspetto lucido e resistente. Spesso impiegati su mobili, complementi d'arredo e oggetti di uso quotidiano, si distinguono per la loro finitura brillante e durevole. La loro composizione permette di ottenere un rivestimento che resiste all'usura e alle intemperie, mantenendo nel tempo un aspetto estetico gradevole. La scelta di uno smalto appropriato dipende dal materiale da trattare e dall'effetto desiderato.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tipo di vernici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di vernici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Smalti:

S Savona M Milano A Ancona L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di vernici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

