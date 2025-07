La usa l attacchino nei cruciverba: la soluzione è Colla

COLLA

Curiosità e Significato di Colla

Approfondisci la parola di 5 lettere Colla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colla? Colla è una sostanza adesiva usata per unire materiali diversi, come carta, legno o plastica. Si presenta in varie forme: liquida, in pasta o spray, ed è fondamentale in bricolage, lavori scolastici o artigianato. Quando si chiede La usa l’attacchino?, si fa riferimento proprio a questa colla, che permette di incollare e fissare con efficienza. È uno strumento indispensabile in ogni cassetto degli attrezzi.

Come si scrive la soluzione Colla

La definizione "La usa l attacchino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

